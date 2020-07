Der Schweizer Technologiekonzern ABB hat in der italienischen Gemeinde San Giovanni Valdarno in der Toskana den Bau einer neuen Produktionsstätte für Ladeinfrastruktur begonnen. Die 16.000 Quadratmeter große Anlage wird voraussichtlich Ende 2021 in Betrieb gehen. Die Investition in das neue Werk belaufen sich nach Angaben des Konzerns auf 30 Millionen US-Dollar, umgerechnet also etwa 26 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...