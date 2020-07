Märkte um 12: Kursrutsch beim DAX - Intel-Aktie im freien Fall

Die Stimmung an der Frankfurter Börse wird am Freitagmittag durch gleich mehrere Belastungsfaktoren gedrückt. Dazu zählen die hohen Corona-Neuinfektionszahlen in den USA und die wachsenden Spannungen zwischen den USA und China. So hat Peking nach der Schließung des chinesischen Konsulats in Houston als Vergeltung das US-Konsulat in der südwestchinesischen Stadt Chengdu schließen lassen. Der DAX setzt am Freitagmittag zeitweise um 1,8 Prozent zurück und notiert damit jetzt wieder im Bereich der 12.900er-Marke.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -1,8% 12.869 MDAX -2,4% 26.665 TecDAX -3,3% 3.052 SDAX -2,1% 12.187 Euro Stoxx 50 -1,8% 3.312

Am Freitagmittag gab es im DAX ausschließlich Verlierer. Der mit Abstand stärkste Verlierer war die Aktie von Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060). Für die Aktien geht es zeitweise um über fünf Prozent nach unten.

