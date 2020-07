Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX war diese Woche zwischendurch über 13.300 Punkten unterwegs, dann war etwas die Luft raus und am Freitag rutschte der Leitindex wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten. Marktexperte Sanjin Topuzovic, ICF Bank, hält die aktuelle Schwäche beim DAX kurz vor dem Wochenende für nicht so verwunderlich. Sieht es jetzt nach einer größeren Markt-Abkühlung aus? Was die Berichtssaison bisher für Impulse gegeben hat, womit hier noch zu rechnen ist und wie sich die wieder verschärften Spannungen zwischen den USA und China sowie neue Impfstoff-Hoffnungen auf die Marktstimmung auswirken könnten, darüber redet der Marktkenner im Interview mit Moderatorin Viola Grebe. Wie eine zzkünftieh Sektoren-Rotation seiner Einschätzung nach aussehen könnte, mehr dazu im vollständigen Interview.