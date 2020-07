FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die überraschende Anhebung des Jahresgewinnziels hat den Aktien von Eckert & Ziegler am Freitag nur zeitweise ins Plus verholfen. Nach einem schwächeren Verlauf legten die Papiere des Medizin- und Strahlentechnikunternehmens gegen Mittag zu, gaben zuletzt dann aber wieder um 0,45 Prozent auf 154,40 Euro nach.



Am Morgen allerdings waren sie noch weit deutlicher in Richtung der 200-Tage-Linie abgesackt, die aktuell bei 145,85 Euro liegt und damit eine Unterstützung darstellt. Sie gibt charttechnisch interessierten Anlegern eine Orientierung für den längerfristigen Trend. Ein Analyst lobte die angehobene Prognose als "gute Nachricht" vor dem Hintergrund der Unsicherheiten durch Covid-19, auch wenn der Schritt erwartbar gewesen sei. Seine eigene Prognose indes liege allerdings über dem neuen Ergebnisziel von 4,00 Euro je Aktie./ck/fba



