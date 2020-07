FRANKFURT (Dow Jones)--Die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten hat sich zum Wochenausklang deutlich eingetrübt. China hat in Reaktion auf die angeordnete Schließung seiner Botschaft in Houston nun die Schließung des US-Konsulats in Chengdu verfügt. Zuvor hatte US-Außenminister Pompeo dem Land Tyrannei vorgeworfen. Beobachter befürchten eine Eskalationsspirale, die sich auch auf den Handelsstreit auswirken könnte, zumal US-Präsident Donald Trump das Handelsabkommen mit China nun "viel weniger" bedeutet, wie er sagte. Hintergrund sei die Rolle Chinas bei der Verbreitung des Coronavirus.

Der DAX verliert am Mittag 1,5 Prozent auf 12.900 Punkte, damit hat er sich bereits deutlich vom Tagestief bei 12.812 erholt. Für den Euro-Stoxx-50 geht es 1,4 Prozent auf 3.324 nach unten.

Starke Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und Frankreich, die wieder über die Expansionsschwelle von 50 gestiegen sind, kommen gegen die geopolitische Nachrichtenlage momentan nicht an.

Sorgen bereitet den Börsianern auch die US-Wirtschaft nach den schwach ausgefallenen Erstanträgen für Arbeitslosenhilfe vom Vortag. Hinzu kommt, dass im US-Senat weiter über ein geplantes neues billionenschweres Hilfspaket gestritten wird. Zugleich drängt die Zeit, weil in Kürze Finanzhilfen für während der Coronokrise arbeitslos gewordene US-Bürger auslaufen.

Technologieaktien stark unter Druck

Klarer Tagesverlierer sind Technologieaktien, deren Subindex um 3,3 Prozent absackt, aber auch schon über 4 Prozent zurücklag. Seit Jahresbeginn liegt er 12 Prozent im Plus. Besonders Technologiewerte stünden nun global unter Druck und belasteten wegen ihrer hohen Gewichtung auch die übergreifenden Indizes, heißt es im Handel mit Blick auf die schwachen US-Vorgaben. Infineon rutschen um 3,5 Prozent ab, STMicro um 2,8 und ASML um 4,3 Prozent. Dialog Semiconductor geben um gut 4,8 Prozent nach.

Atoss Software legen nach dem Quartalsausweis dagegen um 2,4 Prozent zu. "Die Zahlen sind gut", sagt ein Händler. Der Umsatz wuchs im ersten Halbjahr um 20 Prozent, das operative Ergebnis um 33 Prozent. Die Ziele für das Gesamtjahr hat das SDAX-Unternehmen bestätigt: "Derzeit ist nichts in Sicht, was den guten Lauf der Aktien umkehren könnte", so der Händler.

Thales überrascht negativ - Gewinnmitnahmen bei Shop Apotheke

Als negative Überraschung bezeichnet ein Marktteilnehmer den Zwischenbericht von Thales. "Die Auftragseingänge haben sich weiter verschlechtert", sagt er. Das Minus des ersten Quartals von 15 Prozent habe sich im Halbjahr auf 23 Prozent ausgeweitet. Die Aktie verliert in Paris 2,9 Prozent.

Equinor legen um 2,4 Prozent zu. Das bereinigte operative Ergebnis der ehemaligen Statoil liegt mit 354 Millionen Dollar deutlich über den Erwartungen, prognostiziert worden war ein Minus. Der Ölsektor ist mit einem Minus von 0,6 Prozent aktuell der "Gewinner" unter den Branchen. Die Stimmung in der Branche hat sich zuletzt mit anziehenden Ölpreisen erholt.

Brenntag steigen nach dem Quartalsbericht um 1,9 Prozent. Während der Umsatz im zweiten Quartal um 12,9 Prozent gesunken ist, ging der Gewinn je Aktie lediglich um 1,2 Prozent zurück. Das operative Ergebnis stieg sogar um 4 Prozent.

Shop Apotheke verlieren trotz einer erneut erhöhten Prognosen 2 Prozent auf 142 Euro. Hier sei schon vieles eingepreist, heißt es. Allein seit dem 9. Juni habe sich der Kurs schon wieder nahezu verdoppelt.

Knapp ins Plus gedreht hat der Kurs von Eckert & Ziegler, nachdem das Strahlen- und Medizintechnikunternehmen seinen Ausblick angehoben hat. Nach einem Tagestief unter 147,50 machte der Kurs einen Satz auf bis zu 157,50 Euro.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.325,70 -1,37 -46,04 -11,20 Stoxx-50 3.024,96 -1,28 -39,31 -11,11 DAX 12.911,32 -1,47 -192,07 -2,55 MDAX 26.801,97 -1,87 -509,57 -5,34 TecDAX 3.073,89 -2,56 -80,70 1,96 SDAX 12.243,92 -1,61 -199,74 -2,14 FTSE 6.158,96 -0,84 -52,48 -17,65 CAC 4.974,94 -1,17 -58,81 -16,78 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,46 0,03 -0,70 US-Zehnjahresrendite 0,59 0,00 -2,09 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:30 Do, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1599 +0,03% 1,1610 1,1588 +3,4% EUR/JPY 123,30 -0,48% 123,55 124,00 +1,1% EUR/CHF 1,0727 -0,05% 1,0731 1,0729 -1,2% EUR/GBP 0,9107 +0,03% 0,9110 0,9094 +7,6% USD/JPY 106,31 -0,50% 106,41 107,01 -2,3% GBP/USD 1,2737 +0,01% 1,2744 1,2740 -3,9% USD/CNH (Offshore) 7,0218 +0,17% 7,0209 7,0062 +0,8% Bitcoin BTC/USD 9.541,01 -0,75% 9.522,26 9.488,76 +32,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,54 41,07 +1,1% 0,47 -28,1% Brent/ICE 43,83 43,31 +1,2% 0,52 -29,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.891,80 1.887,30 +0,2% +4,50 +24,7% Silber (Spot) 22,60 22,63 -0,1% -0,03 +26,6% Platin (Spot) 912,58 905,50 +0,8% +7,08 -5,4% Kupfer-Future 2,89 2,93 -1,5% -0,04 +2,4%

