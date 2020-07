Die Biontech-Aktie gehörte gestern zu den großen Verlierern. Zum Handelsende hatte die Aktie des Mainzer Biotech Unternehmens einen Verlust von 15 Prozent hinnehmen müssen. Nachdem sie am Mittwoch zuvor noch kräftig von dem neuen Impfstoff Deal mit den USA profitierte, kam gestern die große Ernüchterung. So stand sie gestern um 13:30 Uhr noch bei 92 Euro und fiel danach auf den Tiefststand mit 77 Euro. Nach der Kursrallye am Mittwoch und der darauffolgenden ...

