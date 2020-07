Paris (www.fondscheck.de) - Im Juni sind die ETF-Mittelzuflüsse auf 64,5 Mrd. Euro gestiegen, so die Experten von Amundi.Gegenüber dem Vormonat sei dies ein Plus von mehr als 70 Prozent. Anleger hätten einerseits wieder Aktien-ETFs gekauft und weiterhin Interesse an Renten-ETFs gezeigt, was zu einer deutlichen Nachfragebelebung Nachfrage geführt habe. Aktien-ETFs seien global 17,8 Mrd. Euro und Renten-ETFs 42,1 Mrd. Euro zugeflossen. In Europa habe sich das Anlegerinteresse bei Aktien-ETFs auf globale und nordamerikanische Aktien mit Zuflüssen von 2,2 Mrd. Euro bzw. 1 Mrd. Euro konzentriert. Anleihen hätten in Europa um 8,0 Mrd. Euro zugelegt, wobei sich die Zuflüsse fast zu gleichen Teilen auf Staats- und Unternehmensanleihen verteilt hätten. Rohstoff-ETFs hätten hingegen global Rücknahmen von 4,7 Mrd. Euro hinnehmen müssen. ...

