FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Daimler nach Zahlen von "Reduce" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 35 auf 40 Euro angehoben. Das zweite Quartal sei solide gewesen und der Ausblick auf das Gesamtjahr besser als erwartet, schrieb Analyst Michael Foundoukidis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein "Worst-Case-Szenario" könne damit für den Autobauer so gut wie ausgeschlossen werden./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2020 / 08:23 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2020 / 08:28 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007100000

