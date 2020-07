Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-PMI im Juli deutlich höher als erwartet

Die Aktivität in der Privatwirtschaft des Euroraums ist im Juli dank der Dynamik des Dienstleistungssektors deutlich höher als erwartet gewesen. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Produktion im verarbeitenden und nicht-verarbeitenden Gewerbe stieg auf ein 25-Monatshoch von 54,8 (Juni: 48,5) Punkten und lag damit erstmals seit Februar auch wieder über der Marke von 50 Punkten, die ein Wirtschaftswachstum anzeigt. Volkswirte hatten einen Stand von 51,0 prognostiziert.

Deutsche Einkaufsmanagerindizes im Juli deutlich höher als erwartet

Die Aktivität in der Privatwirtschaft Deutschlands ist im Juli höher als erwartet gewesen. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Produktion im verarbeitenden und nicht-verarbeitenden Gewerbe stieg auf 55,5 (Juni: 47,0) Punkte. Er lag damit erstmals seit Februar wieder über der Marke von 50 Punkten, die ein Wirtschaftswachstum anzeigt und verzeichnete den höchsten Stand seit 23 Monaten.

Deutsche Bauwirtschaft bekommt im Mai weniger Aufträge

Die Bauwirtschaft hat inmitten der Corona-Krise deutlich weniger Aufträge erhalten. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte, sank der preisbereinigte Auftragseingang im Mai im Vergleich zum Vormonat um 5,7 Prozent. Im Vergleich zum Februar, dem Monat vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland, war der Auftragseingang demnach um 13,3 Prozent niedriger.

Union fordert von Lambrecht Änderungen im Insolvenzrecht

Um die Unternehmen in Deutschland vor einer Insolvenzwelle zu schützen, hat die Union von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) gefordert, einen Gesetzentwurf zu Änderungen im Insolvenzrecht vorzulegen. "Für viele Unternehmen in Deutschland ist es fünf vor zwölf. Mit der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht haben wir uns Zeit erkauft", sagte der rechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Jan-Marco Luczak.

Sanierungsexperten Geiwitz rechnet mit Tausenden von Insolvenzen wegen Corona-Krise

Der ehemalige Insolvenzverwalter von Schlecker und derzeitige Generalbevollmächtigte beim schwer angeschlagenen Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof, Arndt Geiwitz, hat vor einer Pleitewelle wegen der Corona-Krise gewarnt. Er rechne mit "tausenden Unternehmen in Deutschland, denen die Insolvenz droht", sagte Geiwitz.

Immobilienwirtschaft bringt Verlängerung der MwSt-Senkung ins Spiel

Der Zentrale Immobilienausschuss (ZIA), der Spitzenverband der deutschen Immobilienwirtschaft, hat nach den positiven Daten zum deutschen Konsumklima von der Politik verlangt, eine Verlängerung der Mehrwertsteuersenkung über das Jahresende hinaus zu prüfen.

BDI: Scheitern der Brexit-Gespräche so gut wie unausweichlich

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) rechnet mit einem Scheitern der Verhandlungen über ein Partnerschaftsabkommen mit Großbritannien. "Ein Scheitern der Verhandlungen über ein Partnerschaftsabkommen ist nun so gut wie unausweichlich", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang.

EU ruft USA zur sofortigen Aufhebung von Strafzöllen auf

Die EU-Kommission hat die USA aufgerufen, die milliardenschweren Strafzölle auf Flugzeugimporte aus der EU und andere Produkte mit sofortiger Wirkung aufzuheben. Handelskommissar Phil Hogan drohte am Freitag in Brüssel mit europäischen Strafmaßnahmen, sollte die Regierung in Washington nicht einlenken. Zuvor hatte der europäische Flugzeughersteller Airbus nach eigenen Angaben den entscheidenden Schritt zur Schlichtung des jahrelangen Streits mit dem US-Konkurrenten Boeing getan.

Kontroverse Debatte über verpflichtende Corona-Tests für Reise-Rückkehrer

Anlässlich neuer Beratungen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Freitag in Berlin wird kontrovers über verpflichtende Corona-Tests für Reiserückkehrer diskutiert. Nach Reisen in Risikogebiete "wäre es sinnvoll, das verpflichtend zu machen", sagte der Virologe Alexander Kekulé dem Bayerischen Rundfunk. Die Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) sprach sich dagegen für rein freiwillige Tests aus.

Verschärfte Maskenpflicht in Österreich und England

Wegen der zuletzt deutlich gestiegenen Zahl an Corona-Neuinfektionen gilt in Österreich wieder eine verschärfte Maskenpflicht, auch in England müssen die Menschen beim Einkaufen nun einen Mund-Nasen-Schutz tragen. In Österreich muss in Supermärkten und anderen Lebensmittelgeschäften seit Freitag wieder eine Maske getragen werden. Gleiches gilt an Tankstellen, in Bank- und Postfilialen sowie beim Besuch von Krankenhäusern, Pflegeheimen und Arztpraxen.

Handelsverband fordert Innenstadt-Rettungsfonds von 500 Mio Euro

Der Handelsverband Deutschland (HDE) fordert einen Sonderfonds zur Rettung der deutschen Zentren. Das Volumen müsse 500 Millionen Euro umfassen, heißt es in dem Konzept, das dem Spiegel vorliegt und das der HDE Dow Jones Newswires bestätigte.

Immer mehr Ältere wollen ärztliche Videosprechstunden nutzen

Immer mehr Ältere wollen einer Umfrage zufolge ärztliche Videosprechstunden nutzen. Ende Mai befürworteten 29 Prozent der über 70-Jährigen das Angebot, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland am Freitag unter Berufung auf eine Umfrage des Forsa-Instituts im Auftrag der Techniker Krankenkasse berichtete. Vor Ausbruch der Coronapandemie hatte der Anteil der Befürworter in dieser Altersgruppe bei 13 Prozent gelegen.

Mehr als 31.000 Hochqualifizierte aus Drittstaaten erhielten 2019 Blaue Karte

31.220 hochqualifzierte Arbeitnehmer aus Ländern außerhalb der EU haben im vergangenen Jahr in Deutschland angefangen zu arbeiten - die meisten von ihnen kamen aus Indien. Sie erhielten die sogenannte Blaue Karte EU, die ihnen einen zunächst befristeten Aufenthalt hierzulande ermöglicht.

Politiker der SPD-Rechten fordern Nominierung von Scholz als Kanzlerkandidat

Politiker des rechten Flügels der SPD dringen auf die Nominierung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) als Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl im Herbst 2021. "Bei den Schwierigkeiten, die die CDU erkennbar bei der Suche nach einem Kandidaten hat, könnte ich mir vorstellen, dass es nützlich wäre, sich auf eine Kandidatur von Olaf Scholz festzulegen", sagte Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann.

Bovenschulte: Scholz "ohne Zweifel geeigneter Kandidat für Kanzleramt"

Ungeachtet der anhaltend schlechten Umfragewerte, muss nach Ansicht von Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte das Ziel der SPD im anstehenden Bundestagswahlkampf klar sein. "Die SPD muss den Anspruch haben, den Kanzler zu stellen, auch wenn wir aktuell in Umfragen nur bei 15 Prozent liegen", sagte er.

Bericht: Grüne mit höchstem Frauenanteil bei Parteieintritten - FDP Schlusslicht

Unter den neu in die großen Parteien eintretenden Menschen sind Männer einem Bericht zufolge klar in der Mehrheit. Den höchsten Frauenanteil unter den Neumitgliedern verzeichnen die Grünen - hier lag er im vergangenen Jahr bei 42,4 Prozent, wie der Focus am Freitag unter Berufung auf eine Studie des Berliner Parteienforschers Oskar Niedermayer berichtete. Am niedrigsten war der Wert demnach bei der FDP mit 21,3 Prozent.

Erstes Freitagsgebet in Hagia Sophia nach Umwandlung in Moschee

In der Hagia Sophia in Istanbul ist am Freitag das erste muslimische Gebet seit der Umwandlung des Wahrzeichens in eine Moschee abgehalten worden. Rund tausend Gläubige nahmen im Gebäude an der Zeremonie im Beisein des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan teil.

FRANKREICH

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Juli 52,0 (1. Veröff.)

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Juli PROGNOSE: 53,2

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Juni war 52,3

Einkaufsmanagerindex Service Juli 57,8 (1. Veröff.)

Einkaufsmanagerindex Service Juli PROGNOSE: 52,0

Einkaufsmanagerindex Service Juni war 50,7

Einkaufsmanager-Sammelindex Juli 57,6 (1. Veröff.)

Einkaufsmanager-Sammelindex Juni war 51,7

GROßBRITANNIEN

Einkaufsmanagerindex Composite Juli 57,1 (1. Veröff.)

Einkaufsmanagerindex Composite Juli PROG: 51,1

Einkaufsmanagerindex Composite Juni war 47,7

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Juli 53,6 (1. Veröff.)

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Juli PROG: 52,0

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Juni war 50,1

Einkaufsmanagerindex Service Juli 56,6 (1. Veröff.)

Einkaufsmanagerindex Service Juli PROG: 51,0

Einkaufsmanagerindex Service Juni war 47,1

RUSSLAND

Zentralbank senkt Leitzins auf 4,25% (zuvor: 4,50%)

SCHWEDEN

Juni Erzeugerpreise -0,2% gg Vormonat

Juni Erzeugerpreise -3,8% gg Vorjahr

