Der amerikanische Hersteller von tiefgekühlten Kartoffelprodukten Lamb Weston Holdings Inc. (ISIN: US5132721045, NYSE: LW) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,23 US-Dollar ausschütten. Die Zahlung erfolgt am 4. September 2020 (Record day: 7. August 2020). Der Konzern aus Eagle, im US-Bundesstaat Idaho, zahlt auf das Jahr hochgerechnet 0,92 US-Dollar je Anteilsschein. Beim derzeitigen Börsenkurs von 68,72 US-Dollar entspricht dies einer ...

