Der Paketdienst DPD hat in Großbritannien inzwischen über 700 Elektrofahrzeuge im Einsatz und damit das Ziel, zehn Prozent seiner UK-Flotte zu elektrifizieren, fünf Monate früher erreicht als geplant. Anfang 2020 hatte DPD erst rund 130 E-Transporter in seiner britischen Flotte. Das Ziel war es, bis Ende 2020 500 elektrische Zustellfahrzeuge in Betrieb zu haben. "Das Feedback der Depots, unserer Fahrer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...