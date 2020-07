Das zweite Quartal hat noch überzeugt - doch Intel knüpft an schlechte Gewohnheiten an und muss auch den Start seiner 7nm-Produktion verschieben. Das weckt bei Intel-Anlegern böse Erinnerungen - und lässt die technologische Lücke zu AMD weiter aufreißen, da der Konkurrent bereits Chips in Strukturgrößen von 7nm fertigen lassen kann.Bis zu zwölf Monate soll Intel dem ursprünglichen Plan hinterher sein. Das Problem mit Intels 7-Nanometer-Produktion ist, dass sie zu viele unbrauchbare Chips abwirft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...