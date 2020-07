NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Intel nach Zahlen von 52 auf 48 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Quartalsbericht an sich sei solide, schrieb Analyst Mitch Steves in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings habe der Prozessorhersteller Verzögerungen bei der Fertigung von 7-Nanometer-Technologien vermeldet. Wichtig sei dies, weil der Konkurrent AMD hier schon weiter sei. Dieser könne in der Zwischenzeit schon auf die 3-Nanometer-Fertigung hinarbeiten./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2020 / 23:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2020 / 23:48 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US4581401001

