FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Jungheinrich haben am Freitag mit 26,60 Euro zwischenzeitlich ein neues Hoch seit Dezember 2019 erreicht. Zuletzt drehten sie aber etwas zurück in die Verlustzone und gaben um 0,8 Prozent auf 26,24 Euro nach.



Analyst Frederik Bitter von Hauck & Aufhäuser hob nach den am Vortag vorgelegten Zahlen und dem neuen starken Jahresausblick sein Kursziel von 22 auf 32 Euro an und bekräftigte seine Kaufempfehlung. Die hervorragende Aktienkursentwicklung des Gabelstaplerherstellers sei angesichts der Zahlen und der Ebit-Erwartung nur gerechtfertigt, schrieb er und hält den Ausblick sogar für vorsichtig.



Am Vortag waren die Aktien um letztlich 15 Prozent nach oben gesprungen und hatten das Dezember-Hoch nur knapp verfehlt. Morgan Stanley strich nach diesem Kurssprung nun aber die Kaufempfehlung. Im frühen Freitagshandel waren die Anteile zunächst deutlich abgesackt und hatten ihrer Kursrally Tribut gezollt.



Die Erwartungen einer schrittweisen Geschäftserholung seien mittlerweile eingepreist, hieß von der US-Bank, die die Aktien in Relation zur europäischen Investitionsgüterbranche dennoch für nicht sonderlich hoch bewertet hält./ck/ajx/fba



