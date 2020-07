Die Aktie von GR Silver Mining rennt mit dem Silberpreis steil nach oben und markiert einen neuen Höchswert. Unterfüttert wird die Entwicklung durch überzeugende Bohrergebnisse. Dabei stehen die Drill-Arbeiten auf dem Plomosas-Projekt erst am Anfang.

Steiler Entwicklung

Im Tief Mitte März kostete eine Aktie von GR Silver Mining (0,77 CAD | 0,50 Euro; CA36258E1025) gerade einmal 10 Cent. Der Gold- und Silberexplorer aus Kanada litt unter dem technischen Ausverkauf am Edelmetallmarkt. Danach ging es aber steil bergauf. Getragen wurde der Aufwärtstrend von starken Bohrergebnissen auf den Projekten San Marcial und Plomosas in Mexiko. In den vergangenen Tagen kam aber der Faktor Silberpreis hinzu. Zeitweise notierte GR Silver bei 0,90 CAD und stellte damit seit dem IPO 2017 einen neuen Höchstwert auf. Aktuell konsolidiert man auf hohem Niveau, aber deutlich unter der Bestmarke. Mit Blick auf die beiden Hauptprojekte ist GR Silver aber noch lange nicht ausgereizt.

Hochgradige Bohrergebnisse vom Plomosas-Projekt

Denn nicht nur die Hausse bei Silber dürfte die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...