One Square Advisory Services GmbH: S.A.G. Solarstrom AG - Information zur SchlussverteilungDGAP-News: One Square Advisory Services GmbH / Schlagwort(e): Anleihe One Square Advisory Services GmbH: S.A.G. Solarstrom AG - Information zur Schlussverteilung24.07.2020 / 14:49 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.München, 24. Juli 2020 - Die Insolvenzverwaltung hat die gemeinsamen Vertreter der Anleihe 2011/2017 (ISIN DE000A1K0K53/ WKN A 1K0K5) und der Anleihe 2010/2015 (ISIN DE000A1E84A4 / WKN A1E84A) der S.A.G. Solarstrom AG i.L darüber informiert, dass im Rahmen des schriftlichen Verfahrens keine Einwendungen erhoben worden sind. Die Insolvenzverwaltung wartet noch auf eine Steuererstattung bei der Solarstrom Vertriebsgesellschaft mbH und wird dann die Verteilung vorbereiten. Bis zur Zahlung können noch mehrere Monate vergehenden anstehenden Schlusstermin informiert.Bei Rückfragen stehen die gemeinsamen Vertreter, One Square Advisory Services GmbH (für die Inhaberschuldverschreibung ISIN: DE000A1E84A4; WKN: A1E84A) bzw. bei Herrn Rechtsanwalt Markus Kienle (für die Inhaberschuldverschreibung ISIN: DE000A1K0K53; WKN: A1K0K5) allen Anleihegläubigern unter den bekannten Kontaktdaten zur Verfügung. Kontakt:One Square Advisory Services GmbH Theatinerstr. 36 80333 München sag-solar@onesquareadvisors.com www.onesquareadvisors.comoderRechtsanwaltskanzlei Markus W. Kienle Franklinstraße 56 60486 Frankfurt am Main mwk@ra-kienle.de www.rechtsanwaltskanzlei-kienle.de24.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.