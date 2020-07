Wasserstoff ist eines der Megathemen an der Börse. Die neue Technologie bietet ein Multi-Milliardenpotenzial. Trotzdem ist bei Nel derzeit Flaute angesagt: Seit dem Hoch bei 23,34 Norwegische Kronen (NOK) hat die Aktie bereits 26 Prozent verloren. Am Freitag geht es um weitere 5,7 Prozent abwärts. Wie geht es weiter?Bei Nel haben die Bären das Ruder übernommen - und es sieht nicht so aus, als ob sie es so schnell wiederhergeben. Am Freitag durchbricht die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Players ...

Den vollständigen Artikel lesen ...