Vorstandschef Christian Klein kann anscheinend auch in der Coronavirus-Pandemie auf ein wetterfestes Geschäftsmodell bauen. Was das Unternehmen zum detaillierten Zwischenbericht am Montag (27. Juli) umtreibt, was Analysten sagen und wie die Aktie läuft.Europas größter Softwarehersteller SAP hat die Umsätze aus den Laufzeitverträgen in der Cloud plötzlich nötiger als gedacht: Während das Geschäft mit lukrativen Lizenzen einbricht, spielen die Software-Abos dem Konzern nun sogar stärker in die Karten ...

