Patrick Dewayne blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktien der Mainzer Impfstoff Hoffnung BionTech, die erfolgreich 512 Mio. US $ an frischem kapital für die Impfstoffproduktion einsammeln konnten. Bei den Verkäufen sieht sich Varta heute Gegenwind ausgesetzt, denn auch den Batteriehersteller belasten die Abgeben der US Techfirmen vor dem Wochenende.