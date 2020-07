Tesla will vom Sommer 2021 an Elektroautos in Grünheide produzieren, das Ziel sind rund 500.000 Fahrzeuge pro Jahr. Dafür plant der Elektroautobauer die benötigten Batterien sogar selbst am Ort herzustellen."Es wird eine lokale Zellproduktion geben, die den Bedürfnissen der Berliner Fabrik gerecht wird", sagte Tesla-CEO Elon Musk nach Angaben des Unternehmens vom Freitag bei einer Online-Konferenz zu den Zahlen des zweiten Quartals.Für Tesla könnte sich das auszahlen, denn das Bundeswirtschaftsministerium ...

