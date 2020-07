Die Wasserstoff-Titel stehen in dieser Woche im großen Stil unter Druck. Nel Asa hat im Tief rund 30 Prozent an Wert eingebüßt, McPhy hat sich halbiert. Blickt man in die gängigen Suchmaschinen zu einzelnen Aktien, findet man Artikel die den aktuellen Kursverlauf bedauern. Nicht weil die Aktien massiv heiß gelaufen sind, sondern weil man am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...