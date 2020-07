Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Dass sich die EU-Staaten am Dienstagmorgen auf das größte Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte geeinigt haben, hinterließ am Anleihemarkt kaum Spuren, so die Deutsche Börse AG.Es sei ein Kompromiss erwartet worden. "Anleihen europäischer Peripherieländer konnten etwas profitieren, vor allem die von Italien, aber auch von Spanien und Portugal", berichte Arthur Brunner von der ICF Bank. ...

