FRANKFURT (Dow Jones)--Die Vonovia SE hat ihren Aktionären angeboten, zwischen der Auszahlung ihrer Dividende in bar oder in Form von neuen Aktien zu wählen. Während der Bezugsfrist haben sich Aktionäre mit insgesamt 40,7 Prozent der dividendenberechtigten Aktien für die Aktiendividende anstelle der Bardividende entschieden, wie der Immobilienkonzern mitteilte. Das entspricht 347 Millionen Euro, die im Unternehmen verbleiben. Dementsprechend werden 6.613.688 neue Aktien ausgegeben. Die Gesamtzahl an Vonovia Aktien wird damit auf 548.887.299 Aktien ansteigen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/err

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2020 11:04 ET (15:04 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.