Seit über 24 Stunden geht bei Garmin nichts mehr. Eine Ransomware-Attacke soll die Server der Firma lahmgelegt haben. Der Systemausfall betrifft auch den Support. "Wir haben aktuell einen Systemausfall", ließ der Anbieter von Wearables und Fitness-Diensten Garmin am Donnerstagnachmittag per Twitter wissen. Auch 24 Stunden später, am Freitagnachmittag, waren die Garmin-Seite, Garmin-Connect sowie die App nicht erreichbar. Nutzer konnten entsprechend ihre Daten nicht zwischen Smartphone sowie Garmin-Geräten wie Smartwatch oder Fitnesstracker synchronisieren...

