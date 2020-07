Sie scheinen der letzte Schrei auf dem Markt der Investoren zu sein - ETFs, zu Deutsch als börsengehandelte Fonds bekannt. Ware es letztes Jahr noch die P2P Kredite, die bei Menschen mit Anlageninteressen goldene Augen hervorgebracht haben, so sind es für 2020 spätestens ETFs, die für Begeisterung sorgen. Doch was genau sind ETFs, wie handelt man sie und worauf gilt es unbedingt zu achten? Eine Zusammenfassung, um das nächste Jahr schon passend einzuläuten. Was genau sind ETFs? Im einfachsten Sinne ...

