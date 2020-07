Die Edelmetalle, insbesondere Silber, haben in dieser Woche zum Höhenflug angesetzt. Die meisten kurzfristigen Indikatoren zeigen nun eine "Überhitzung" an. Wer das als Verkaufssignal interpretiert, wagt allerdings mehr als man zunächst denken mag. Das 5-Jahres-Hoch im Silber (erstmals seit einem Jahrzehnt!) fungierte historisch gesehen deutlich häufiger als "Startschuss" für die Longseite.Es hatte sich zuletzt schon zunehmend angedeutet, dass in dem langfristig wieder nach oben zeigenden Edelmetallsektor ...

