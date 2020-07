Velodyne kündigt eine dreijährige Verkaufsvereinbarung zur Verbesserung der Verkehrssicherheit an

Velodyne Lidar, Inc. gab heute eine dreijährige Verkaufsvereinbarung mit PARIFEX, einem führenden Anbieter von Verkehrsmanagement- und Geschwindigkeitsmesssystemen, bekannt. PARIFEX verwendet Velodyne-Lidar-Sensoren in seinen Verkehrsüberwachungslösungen, die dazu beitragen können, die Unfallzahlen im Straßenverkehr zu reduzieren und die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen.

PARIFEX uses Velodyne's lidar sensors in its traffic monitoring solutions which can help reduce road accident rates and enhance roadway safety. (Photo: PARIFEX)