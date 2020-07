Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Heidelberg (pta001/25.07.2020/01:30) - Die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg, ISIN DE000A2LQT08, erwartet bei erfolgreichem Vollzug aus dem Verkauf ihrer Beteiligung an der EASY Software AG einen Konzernergebnisbeitrag vor Steuern (IFRS) von rd. 8,7 Mio. Euro, der voraussichtlich im zweiten Geschäftshalbjahr 2020 realisiert wird. Der vorgenannte Konzernergebnisbeitrag entfällt auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens der Deutsche Balaton AG. Die deltus 36. AG hat mit Kapitalmarktmitteilung vom 24.07.2020 ihre Entscheidung veröffentlicht, den Aktionären der EASY Software AG ein öffentliches Angebot zum Erwerb ihrer Aktien zu einem Kaufpreis in Höhe von 11,50 Euro je Aktie der EASY Software AG zu unterbreiten. Die Deutsche Balaton AG hat sich unter bestimmten Bedingungen verpflichtet, ihre Aktien an der EASY Software AG zu halten und in das vorbezeichnete Angebot einzureichen. Auf die Erfüllung dieser Bedingungen besteht jedoch seitens der Deutsche Balaton kein Anspruch, vielmehr obliegt die tatsächliche Veröffentlichung eines entsprechenden Angebots und seiner Durchführung allein dem Bieter. Im Fall des Vollzuges des vorbezeichneten Angebots wird die Deutsche Balaton den vorgenannten voraussichtlichen Konzernergebnisbeitrag erzielen. Der vorgenannte Verkauf hätte ebenfalls eine Auswirkung in Höhe von 12,7 Millionen Euro auf das Ergebnis der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft (Einzelabschluss nach HGB) für das Geschäftsjahr 2020. (Ende) Aussender: Deutsche Balaton AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Martin Flick Tel.: +49 6221 64924-0 E-Mail: ir@deutsche-balaton.de Website: www.deutsche-balaton.de ISIN(s): DE000A2LQT08 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1595633400733 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJuly 24, 2020 19:30 ET (23:30 GMT)





DEUTSCHE BALATON-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de