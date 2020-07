Wochenrückblick KW 30: Tesla versetzt die Börsenwelt weiter in Erstaunen, DAX dreht um die 13.000er-Marke

Endlich konnte der DAX die 13.000er-Marke zurückerobern. Die Freude hielt jedoch nicht lange an, weil Anleger nach der jüngsten Erholungsrallye endlich auch einmal Gewinne mitnehmen wollten und sich daran erinnerten, dass wir uns immer noch mitten in einer weltweiten Pandemie befinden.

Deutschland

Die Aktie von Brenntag kann die Mitte März gestartete Aufholbewegung am Freitagvormittag fortsetzen. Der Kurs legt zeitweise um rund zwei Prozent zu und klettert damit auf den höchsten Stand seit dem Januar 2018. An der Frankfurter Börse wurden die vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal positiv aufgenommen, die am Donnerstagabend bekanntgegeben worden sind. Mehr dazu hier.

Anleger blicken mit Spannung auf die endgültigen SAP-Geschäftszahlen zum zweiten Quartal, die am 27. Juli veröffentlicht werden sollen. Analysten rechnen damit, dass der Software-Konzern es gegenüber dem Vorjahreszeitraum geschafft hat, den Gewinn zu verdoppeln. Auch was die weitere Kursentwicklung der SAP-Aktie anbelangt, herrscht bei den Analysten große Zuversicht. Mehr dazu hier.

