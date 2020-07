Die Aktie von British American Tobacco (WKN: 916018), kurz BAT, gehört eigentlich zu den sichereren Ausschüttern. Seit inzwischen 19 Jahren in Folge erhöht der britische Tabakkonzern bereits die eigene Dividende. Das ist ein bemerkenswerter Lauf, der in lediglich sechs weiteren Jahren adelig werden könnte. In diesem Jahr werden dabei 2,104 Pfund Sterling an die Investoren ausgezahlt. Diese entsprechend bei einem derzeitigen Aktienkursniveau von 26,96 Pfund Sterling (24.07.2020, maßgeblich für alle ...

