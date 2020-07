FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts der coronabedingten Reiseeinschränkungen haben Verbraucher in Deutschland deutlich öfter zu Selbstbräuner gegriffen. Im ersten Halbjahr seien gemessen am Vorjahreszeitraum rund 13 Prozent mehr Bräunungshilfen im Lebensmittelhandel und bei Drogerien gekauft worden, teilte das Marktforschungsunternehmen Nielsen mit. Die Nachfrage nach Sonnenschutzmittel ließ dagegen nach: Verbraucher kauften davon rund ein Fünftel weniger als im Vorjahr. Noch öfter ließen sie Aprés-Sun-Pflege im Regal stehen.



"2020 hat Corona deutliche Spuren hinterlassen. Durch den Lockdown, ausfallende Urlaubsreisen und Co. landete deutlich weniger Sonnenschutzmittel und Aprés Sun in den Einkaufskörben der Deutschen. Selbstbräuner liegt hingegen im Trend", erklärte Enrico Krien, Experte für Schönheitsprodukte bei Nielsen Deutschland die Entwicklung./wpe/DP/zb

