Heute möchte ich darüber sprechen, wie man in Aktien investiert. Das mag seltsam erscheinen, wenn man bedenkt, dass der FTSE 100 in diesem Jahr um fast 20 % gefallen ist, während Gold und Bitcoin beide um fast 30 % gestiegen sind. Ich glaube jedoch, dass, wenn du investieren und reich werden willst, der Aktienmarkt langfristig weitaus größere Möglichkeiten bietet als Bitcoin oder Gold. Lass mich erklären warum. Was ist falsch an Gold und Bitcoin? Bitcoin wurde ursprünglich als eine alternative Währung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...