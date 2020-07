von Simone Groeneweg, €uro am SonntagDie Zertifizierung stehe kurz vor dem Abschluss, bestätigte Thorsten Greiner, Geschäftsführer der TÜV Saarland Holding, gegenüber €uro am Sonntag. Berichten zufolge soll das Ganze noch in diesem Monat über die Bühne gehen. Damit wird nach längerer Zeit eine europäische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...