von Maren Lohrer, Euro am SonntagIch besitze von früheren Reisen noch Travellerschecksvon American Express. Was soll ichdamit tun?€URO AM SONNTAG: Auch ohne die Corona-bedingtenReisebeschränkungen nutzen Ihnen dieTravellerschecks nicht mehr viel. "Reisescheckswerden im Ausland kaum noch akzeptiert", heißtes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...