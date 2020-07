Silber, Bitcoin und Erdgas: Was abseits der Aktienmärkte so los ist…

Während sich die Aktienmärkte zuletzt stark erholen konnten, fiel auch der Blick auf Silber, Erdgas und Bitcoin interessant aus.

Bitcoin

Ein aufsehenerregender Hackerangriff auf Twitter-Konten von Politikern, Unternehmen und Prominenten sorgte auch beim Bitcoin für Schlagzeilen. Dabei waren laut Twitter insgesamt 130 Accounts betroffen, worunter sich auch die Konten von vielen Prominenten wie unter anderem dem US-Präsidentschaftskandidaten Joe Biden, Ex-Präsident Barack Obama, Tesla-Chef Elon Musk, Microsoft-Gründer Bill Gates und Amazon-Chef Jeff Bezos befanden. Außerdem waren Firmen-Accounts wie beispielsweise von Apple und Uber betroffen. Nach vorläufigen Erkenntnissen von Twitter erfolgte der koordinierte Angriff auf Twitter-Mitarbeiter mit Zugang zu internen Systemen. Bislang sieht es danach aus, dass die Konten mit dem Ziel des Internetbetrugs angegriffen worden waren.

Die Hacker wollten mit dem Zugriff auf die Accounts scheinbar die Twitter-Follower dazu auffordern, Bitcoins an eine bestimmte virtuelle Adresse zu überweisen. Diesem Spendenaufruf folgten auch einige, die nach ersten Berechnungen Bitcoins im Volumen von über 100.000 US-Dollar überwiesen haben. Auch wenn der Bitcoin diesmal wieder einmal in die Negativschlagzeilen geriet, bleibt die Krypto-Währung aussichtsreich. Seit dem Tief vom März bei 4.335 US-Dollar konnten sich die Notierungen bis Mitte Juli zeitweise zurück in den Bereich der 9.200er-Marke arbeiten. Die Chancen stehen damit gut, dass in Kürze der Ausbruch über die wichtige 10.000er-Marke gelingt, was ein neues Kaufsignal bedeuten würde.

