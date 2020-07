BERLIN (dpa-AFX) - Eine knappe Mehrheit der Bundesbürger ist für ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen. Das hat eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar für das Nachrichtenmagazin "Focus" ergeben. Danach befürworten 54 Prozent der Befragten eine solche Geschwindigkeitsbegrenzung, 43 Prozent lehnen sie ab. Drei Prozent machten keine Angabe.



Laut "Focus" ist das Tempolimit besonders bei den Anhängern der Linken populär: 78 Prozent sind dafür. Dahinter folgen demnach die Anhänger von Grünen (74 Prozent), SPD (71 Prozent) sowie von CDU und CSU (56 Prozent). Am niedrigsten ist den Angaben zufolge die Zustimmung im Lager von FDP (46 Prozent) und AfD (18 Prozent).



CSU-Chef Markus Söder hatte kürzlich deutlich gemacht, dass er - anders als seine Partei bislang - nicht kategorisch gegen ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen ist. "Ich bin kein ideologischer Gegner, Tempobegrenzung kann an vielen Stellen helfen, aber ich bin auch kein Befürworter wie die Grünen", sagte er am vergangenen Sonntag im ZDF-Sommerinterview./wn/DP/zb

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de