Seit dem Coronatief im März ist die Erholungsrallye im vollen Gange. Der DAX konnte zuletzt sogar die 13.000-Punkte-Marke knacken und der Nasdaq100 notiert am Allzeithoch. Diese Trendbewegung ist die beste Voraussetzung für die TSI-Strategie.In diesem Marktumfeld hat der TSI-Fonds (WKN HAFX6Q) bereits ordentlich Boden gut gemacht und notiert seit Jahresbeginn wieder komfortabel im Plus. Auch das alte Allzeithoch liegt in greifbarer Nähe. Dazu beigetragen hab starke Entwicklungen zahlreicher Trendaktien ...

