Der DAX hinterließ ein Verkaufsignal auf Wochenbasis. GOLD hatte in den letzten Tagen das Allzeithoch fest im Visier und USDCAD taucht nach dem Ausbruch aus der Range in tiefere Regionen ab. DAX mit Short Signal am Ende der Bewegung Tickmill-Analyse: DAX mit Verkaufsignal Der deutsche Leitindex fand in der vergangenen Woche bei 13.315 Punkten -Bezogen auf den Tageschart - sein derzeitiges Bewegungshoch. Hier einsetzender Verkaufsdruck hat zur Entstehung ...

