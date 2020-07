Die SAP SE (ISIN: DE0007164600) lieferte letztens sehr gute Zahlen und heute um 23:02 Uhr eine faustdicke Überraschung: SAP beabsichtigt, Qualtrics in den USA an die Börse zu bringen - behält aber Mehrheit. Die im November 2018 für rund 8 Mrd. USD gekaufte Qualtrics hat sich sehr gut unter dem Dach der SAP entwickelt. Der seinerzeit teuerste Zukauf der Walldorfer hat sich seitdem sehr gut entwickelt - über 40% Cloudwachstum allein in 2019. Und jetzt will man wohl verstärkt auch Kunden aus dem Nicht-SAP-Universum ansprechen für noch stärkeres Wachstum. Nicht mehr als 100% Tochter, sondern als börsennotierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...