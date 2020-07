von Stefan Rullkötter, Euro am Sonntag Bei Ihren Bankentests schneidet die Targobank regelmäßig gut ab. Leider habe ich als Kreditkartenkunde nun eine negative Erfahrung mit diesem Geldinstitut gemacht: Im März hatte mir die Targobank per Brief angekündigt, dass sie die Zusammenarbeit mit MasterCard bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...