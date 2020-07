Goldpreis: Der Goldpreis überspringt die Marke von 1.900 USD! Wie geht es weiter?

Anzeige / Werbung

Nur noch wenige USD fehlen dem Goldpreis bis zum Allzeithoch! Mit den jüngsten kräftigen Kurssteigerungen hat der Goldpreis in der abgelaufenen Woche die anderen Märkte signifikant "outperformt'. Nachdem in vielen Währungen bereits Allzeithochs erklommen wurden, nimmt das Edelmetall nun auch scheinbar in USD Kurs in Richtung Allzeithoch!Bei den derzeitigen Rahmenbedingungen gehen Marktbeobachter von einem Überbieten des USD-Allzeithochs aus dem Jahr 2011 bei rund 1.921,- USD je Unze aus. Denn gleich mehrere wegweisende Nachrichten würden die Notierungen nach oben treiben. Die Nachricht über den Aufbau einer bedeutenden Silberposition eines großen Investors hätte auch den Goldpreis steigen lassen, war von Branchenkennern zu hören. Zudem, und auch das sei ein Vertrauenssignal in das Edelmetall, sei derzeit ein massiver Anstieg der Minenaktienkäufe zu verzeichnen.Zu guter Letzt einigte sich die Europäische Union (EU) auf ein gigantisches 2 Bio. EUR Budget u.A. zur Stimulation der Wirtschaft und Anleiheaufkäufe! Diese gigantische Summe entspricht 2,2 Prozent des Bruttoeinkommens der EU im Auszahlungszeitraum.Das neue Budget inkludiert auch das zuvor stark umstrittene "Wiederaufbauprogramm' in Höhe von 750 Mrd. Euro. Darüber hinaus überraschte die Europäische Zentralbank mit einer beispiellosen Ausweitung ihrer Bilanzsumme seit Jahresbeginn 2020 in Höhe von 1,66 Billionen Euro.Nicht nur die bisher noch nie dagewesene Dimension der "digitalen Gelddruckorgie', sondern auch eine fehlende Exit-Strategie sowie die Verletzung des Kapitalschlüssels zum Ankauf von Staatsanleihen zugunsten Italiens veranlassen immer mehr Anleger, aus Sicherheitsgründen ihre Euros in Gold zu tauschen.Doch wie geht es weiter mit dem Goldpreis, wo derzeit alles auf weitersteigende Kurse hindeutet? Dazu empfehlen wir Ihnen das Video Charts lügen selten!Von weiter steigenden Goldpreisen profitieren natürlich neben den angehenden Goldproduzenten wie zum Beispiel Bluestone Resources, auch die Produzenten wie zum Beispiel Fiore Gold, Karora Resources und OceanaGold, die ebenfalls in dem hochinteressanten Video besprochen werden!Viele Grüße Ihr Jörg SchulteGemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Bitte beachten Sie auch, falls vorhanden, die englische Originalmeldung.

CA6752221037, CA09626M3049, CA31810L1085, CA48575L1076