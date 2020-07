Washington (awp/sda/afp/dpa) - Die US-Regierung will ihre Investitionen in die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das neuartige Coronavirus durch Moderna verdoppeln. Geplant sind nun Investitionen in das Projekt, bei dem der Schweizer Pharmazulieferer Lonza mit dem US-Unternehmen zusammenarbeitet, in einer Gesamthöhe von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...