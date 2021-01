Die Europäische Union steht kurz vor der Zulassung eines zweiten Corona-Impfstoffs.Der EMA-Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) hat die Verwendung des Impfstoffs für Menschen ab 18 Jahre empfohlen, wie die EMA mitteilte. Die EU-Kommission werde nun im Schnellverfahren eine Entscheidung über die bedingte Zulassung des Moderna-Impfstoffs treffen, so dass die Impfprogramme in der gesamten EU eingeführt werden können.Eine "sehr große klinische Studie", an der 30.000 Personen teilnahmen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...