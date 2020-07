Am gestrigen Freitag verzeichnete der NASDAQ-Nebenwert EHEALTH INC. (ISIN: US28238P1093 / aktuelle Aktienmarktkapitalisierung per heute, 25.07.: 2,0 Mrd. USD) trotz der am 23.07. nachbörslich erfolgten, exzellenten Zahlenvorlage für das 2. Quartal 2020 und Anhebung aller Prognosen für das Gesamtjahr 2020 einen in der Unternehmenshistorie bislang einmaligen Tages-Aktienkurscrash um rd. - 30 %.Bei der EHEALTH INC. handelt es sich grundsätzlich um den USA-weit mit Abstand größten Betreiber von privaten Krankenversicherungs-Vergleichsplattformen sowie angebundener Online- und Telefonvermittlung entsprechender Zusatz-Krankenversicherungen, und zwar sowohl mit Anerkennung und Förderung durch das staatliche US-Krankenversicherungssystem MEDICARE (= sog. "MEDICARE Advantage Plans") als auch von - natürlich entsprechend teureren - völlig freien privaten Zusatzversicherungsprogrammen außerhalb des MEDICARE-Systems, d.h. also ohne jegliche staatliche Anerkennung und Förderung.

