GoldIn der vergangenen Woche betonten wir: Die Spannung steigt am Edelmetallmarkt!Und nun hat sich diese Spannung in zum Teil deutlich höheren Preisen für alle 4 Edelmetalle entladen.Die steigenden Risiken einer zweiten Corona-Infektionswelle, die Einigung der EU-Regierungen auf einen Wiederaufbaufonds und den kommenden EU-Haushalt sowie das absehbare weitere Lockern der MIFID II - Regeln schufen in der Berichtswoche ein Sentiment, in dem die Aktienmärkte Ermüdungserscheinungen zeigten, die Zinsen wieder fielen und ein deutlich schwächerer US-Dollar den Edelmetallen zusätzlichen Schub verlieh.Der US-Dollar gab im Wochenverlauf gegen den Euro 1,93 % ab, und der Dollar-Index fiel im Wochenvergleich von 96,01 Punkten auf 94,78 Punkte und nähert sich seinem seit Mai 2014 laufenden Aufwärtstrend.

