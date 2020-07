Medieninformation

Baloise Asset Management beteiligt sich an der Tolomeo Capital

Basel, 27. Juli 2020. Baloise Asset Management beteiligt sich im Rahmen einer strategischen Kooperation am Zürcher Vermögensverwalter Tolomeo Capital AG. Mit dieser Transaktion baut die Baloise Asset Management ihre Position als einer der führenden regelbasierten Schweizer Asset Manager weiter aus. Auch werden Synergien sowie komplementäre Fähigkeiten in denBereichen automatisiert umgesetzter Anlagelösungen und alternativen Anlagen genutzt.

Mit Tolomeo Capital hat Baloise nun einen weiteren Partner gefunden, um die zukünftigen Herausforderungen an das daten- und technologiebasierte Asset Management weiter auszubauen. Seit der Gründung in 2011 vereint der Züricher Vermögensverwalter fast ein Jahrzehnt Erfahrung in den Bereichen vollautomatisierter Vermögensverwaltung sowie der Entwicklung von datengetriebenen und regelbasierten Anlagestrategien in liquiden Anlageklassen.

Baloise Asset Management ist bereits seit vielen Jahren erfolgreich mit regelbasierten Anlagelösungen am Markt vertreten und unterstreicht nun mit dieser strategischen Partnerschaft deren Bedeutung. Ferner trägt sie mit dieser Kooperation dem wachsenden Bedürfnis der institutionellen Kunden nach innovativen, transparenten und kosteneffizienten Anlagelösungen Rechnung.

«Wir fokussieren uns in der strategischen Partnerschaft nicht nur auf die gemeinsame Produkt- und Lösungsentwicklung. Sie fördert auch den gegenseitigen Austausch von Know-how im Bereich des regelbasierten Investierens und damit zusammenhängenden Tätigkeiten, wie zum Beispiel des Risk Management und der Investment Operations. Somit können wir unseren Kunden zukünftig Lösungen anbieten, die ihre Bedürfnisse noch besser abdecken», erklärt Matthias Henny, CIO Baloise Group und Leiter Baloise Asset Management.

Denn Tolomeo Capital setzt nicht nur auf Know-How, sondern auch auf die eigenen entwickelten Technologien. Die Investitions- und Risikomanagement-Systeme ermöglichen innert kürzester Zeit vollständige datenbasierte Investitionsstrategien zu entwickeln sowie diese voll automatisiert zu verwalten.

Ivan Popovic, CEO Tolomeo Capital ergänzt: «Wir sind sicher, dass wir mit Baloise Asset Management einen Partner gefunden haben, mit dem wir uns durch die Vereinigung unserer Fähigkeiten und unserer Technologie gemeinsam als verlässlicher und kompetenter Dienstleister weiter am Markt etablieren können.»

Baloise Asset Management hält eine Minderheitsbeteiligung an Tolomeo Capital.

Über Tolomeo Capital

Tolomeo Capital entstand 2011 als Spin-off eines der grössten institutionellen Family Offices der Schweiz. Tolomeo konzentriert sich auf regelbasierte und quantitative Anlagestrategien. Das Unternehmen hat eine proprietäre und hochmoderne Technologie-Infrastruktur aufgebaut, die es ihm erlaubt, jedes Detail des Anlageprozesses End-to-End zu kontrollieren. Dadurch ist Tolomeo in der Lage, neue Anlagekonzepte in vollautomatisiert umgesetzte Anlagestrategien zu überführen. Tolomeo Capital ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) reguliert und als Vermögensverwalter von kollektiven Kapitalanlagen lizenziert.

Über Baloise Asset Management

Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management (KB AM) im Jahre 2001 bestehen auch die Baloise Asset Management Schweiz AG als Anlageberater und Vermögensverwalter. Mit der Baloise Asset Management (BAM) wird den wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen.1995 wurde die Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP) gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten und 2018 erfolgte der operative Start der Baloise Immobilien Management AG.