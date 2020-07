Der Freitag startete mit einem GAP auf der Unterseite und brachte damit Kurse unter 13.000 zurück auf den Kurszettel. Eine größere Gegenbewegung blieb aus, so dass der DAX letztlich alle Wochengewinne abgeben musste und im Minus schloss. Wie startet die neue Handelswoche? DAX-Rückblick auf Freitag Bereits am Morgen war der Druck am Aktienmarkt deutlich zu spüren. Hier wirkten die US-Arbeitsmarktdaten des Donnerstags weiter nach und brachten die Sorgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...