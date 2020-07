The following instruments on XETRA do have their first trading day 27.07.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 27.07.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0558521263 UBS GROUP 20/UND. FLR BD00 BON USD NCA XFRA DE000A3H2WT4 DT.WOHNEN ANL 20/27 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0B96 DZ BANK IS.A1435 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4Z84 LB.HESS.THR. IHS 20/26 BD00 BON EUR NCA XFRA US89236THD00 TOYOTA M.CRD 20/22 MTN BD00 BON USD NCA XFRA XS2010030836 UKRAINE 20/33 REGS BD00 BON USD NCA XFRA XS2208868914 GLOBALW. REI 20/26 MTN BD00 BON EUR NCA PNL XFRA AU0000096943 ESSENTIAL METALS LTD. EQ00 EQU EUR NCA C6R XFRA CA22758R1082 CROSS RIVER VENTURES CORP EQ00 EQU EUR NCA F0O3 XFRA CA45073Q1090 I3 INTERACTIVE INC. EQ01 EQU EUR NCA CSY9 XFRA IE00BMDX0M10 CSIF(IE)ETF-MWESGLMVB BDL EQ01 EQU EUR YCA IIO XFRA JP3131090007 IIDA GROUP HLDGS CO. EQ01 EQU EUR NCA 5EY XFRA JP3230600003 KANDENKO CO. LTD EQ01 EQU EUR NCA 9DC XFRA JP3485800001 DAICEL CORP. EQ01 EQU EUR NCA 4P2 XFRA JP3802670004 FANCL CORP. EQ01 EQU EUR NCA 5FR XFRA JP3921270009 MENICON CO.LTD EQ01 EQU EUR NCA 5IK XFRA KYG4809C1015 INKE LTD. DL-,001 EQ01 EQU EUR NCA 5LP XFRA KYG555551095 LOGAN GROUP HD -,10 EQ01 EQU EUR NCA BQE XFRA US0427441029 ARROW FINL CORP. DL 1 EQ01 EQU EUR NCA CZT XFRA US1628281073 CHECKPOINT THER. DL-,0001 EQ01 EQU EUR NCA RT2 XFRA US86882C1053 SURGALIGN HLDGS DL-,001 EQ01 EQU EUR N