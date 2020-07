FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.07.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SF9 XFRA US8000131040 SANDERSON FARMS INC. DL 1 0.276 EUR

FAS XFRA US3119001044 FASTENAL CO. DL-,01 0.216 EUR

IL2 XFRA FR0004035913 ILIAD S.A. INH. 2.600 EUR

TTEB XFRA FI0009000277 TIETOEVRY OYJ 0.318 EUR

GAN XFRA ES0116870314 NATURGY ENERGY INH. EO 1 0.310 EUR

UK2 XFRA CNE100000171 SHANDONG WEIGAO H YC-,10 0.008 EUR

COG XFRA CA19239C1068 COGECO COMMUNI.SUB.VTG 0.373 EUR

4RW XFRA IT0005054967 RAI WAY SPA O.N. 0.233 EUR

76E XFRA CA19238T1003 COGECO INC. SUB.VTG 0.305 EUR

