Kursverdoppler Aktien zu finden ist an und für sich gar nicht mal so selten. Viele Leser von Fool-Artikeln mögen vielleicht auch schon mal eine solche Aktie im Depot gehabt und sich über die gute Performance gefreut haben. Seltener wird die Auswahl an Kursverdoppler Aktien jedoch bei der Definition des Zeitraums, in dem die Kursverdopplung stattfand. Innerhalb der letzten 10 oder 20 Jahre werden es wahrscheinlich noch viele sein. Bei den Aktien, die sich innerhalb von einem Jahr verdoppelt haben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...